Il trionfale ritorno di Federica Brignone in Italia

AGI - “Mi sono emozionata tutto l'inverno, ogni weekend riuscivo a sorprendermi e a emozionarmi. È stata una stagione davvero fantastica”., alindopo le finali di Coppa del Mondo a Sun Valley, racconta con entusiasmo un'annata da incorniciare. “Se guardo alle gare di quest'inverno, ho collezionato 10 vittorie e 16 podi totali, solo tre uscite e cinque volte fuori dal podio, su piste e in condizioni molto diverse. Ogni weekend pensavo che la cosa non fosse fattibile, e invece riuscivo a sorprendermi ancora”.ha trionfato non solo nella classifica generale, ma anche nelle Coppe di specialità di discesa libera e slalom gigante. Alla domanda se scambierebbe mai la Coppa del Mondo per l'oro olimpico, la sua risposta è stata secca: “Mai nella vita”. A celebrare l'impresa è anche il presidente della FISI, Flavio Roda, che nel corso della conferenza stampa al rientro dagli USA ha lasciato intendere un possibile ruolo da portabandiera per l'atleta azzurra: “Quello che ha fattoquest'anno penso sia difficile ripeterlo.