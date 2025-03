Calcionews24.com - Il Torino FD è campione regionale, vittoria per 4-1 contro gli Insuperabili: ora le finali nazionali

Leggi su Calcionews24.com

IlFor Disable èper 4 reti a 1gli, ora spazio per lenazionali, il racconto Mentre ildi Paolo Vanoli prepara la delicata trasfertala Lazio in programma lunedì sera alle 20e45, arrivano ottime notizie per un’altra compagine di maglia granata con sede nel .