Il terrore a Bangkok | Tremava tutto Siamo scappati da casa ancora in pigiama

La Spezia, 29 marzo 2025 – Sono fuggiti in strada in, raccogliendo al volo soltanto poche cose, pensando soltanto a correre il più lontano possibile e sopratal sicuro. Per fortuna stanno bene Margherita Chiatti e Gregorio Ferro i due giovani video editor molto conosciuti a Sarzana che hanno documentato la devastante scossa di terremoto che ha colpito il Myanmar. La scossa di magnitudo 7.7 è stata avvertita anche ain Thailandia dove risiedono i due professionisti specializzati sopratnel mondo della pubblicità e dei reportage da diverse località del mondo. Margherita è la sorella di Giulia Chiatti ex assessore del Comune di Sarzana attualmente impegnata nella consulta dei disabili. La famiglia è originaria di Torino ma da diverso tempo risiede nel centro storico di Sarzana.