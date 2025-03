Il terremoto in Myanmar e i danni inspiegabili a 1 300 km di distanza | La faglia di Saigang si è svegliata

Leggi su Open.online

Il bilancio delinsale a 694 morti e 1680 feriti. Lo fa sapere la giunta militare del paese, mentre secondo le stime dello United States Geological Survey (Usgs) il conto finale dei decessi potrebbe arrivare a 10 mila. Ma cosa ha provocato le due scosse di magnitudo 7.7 e 6.4, 300 volte più forti di quelle di Amatrice? Una scossa così forte da aver provocato crolli a 1.300 chilometri di? Gli esperti puntano il dito sulladi Sagaing. Si tratta di una linea retta da nord a sud per circa 1.200 chilometri. Collega la città di Mytkyna con il Mare delle Andamane. E proprio lungo questa linea sorgono i principali centri urbani del paese., uninspiegabile«Non è spiegabile che unprovochia oltre mille chilometri. A meno che non si ipotizzi un fenomeno di amplificazione locale: e in effetti Bangkok è costruita su giacimenti alluvionali in prossimità della riva del mare.