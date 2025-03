Lanazione.it - Il tavolo del distretto: "Rischi nuove norme Ue. Una battaglia da fare uniti"

C’era una volta il pantalone consumato che usciva dall’armadio e finiva nel bidone della differenziata. Sembra impossibile ma un giorno non troppo lontano il destino di quel capo usato potrebbe diventare un pensiero in più anche per i lanifici, se mai Bruxelles dovesse mettere i bastoni fra le ruote. In che modo? Scrivendo la nuova normativa dell’Epr che, tradotto dall’inglese, sta per responsabilità allargata al produttore. Per scongiurarlo, e perin modo che tale responsabilità venga estesa anche al momento della messa sul mercato del prodotto finito, arriva un appello dritto e chiaro per gli europarlamentari eletti nella circoscrizione centro daldelriunitosi ieri mattina al Prisma di via Galcianese. Nell’agenda della sindaca Ilaria Bugetti e dell’assessora alle attività produttive Benedetta Squittieri sono già segnati i prossimi appuntamenti: una serie di call telefoniche con gli eletti a Bruxelles in vista della fiera europea sull’economia circolare dove volerà ildel, il 4 e 5 giugno, con uno stand proprio.