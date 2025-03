Thesocialpost.it - Il sindaco di Fratelli d’Italia: “Il 25 aprile è divisivo”. Scoppia la polemica

Ildi Valdieri, Guido Giordana (), ha suscitato una fortein seguito a una dichiarazione rilasciata riguardo alle celebrazioni del 25. In un intervento pubblico, Giordana ha definito la giornata della Liberazione come un tema “” e ha affermato che non dovrebbe essere identificata con i principi della Costituzione italiana.Ilha parlato della piantumazione di 12 gelsi organizzata dal Comune di Valdieri in collaborazione con l’Ente Aree Protette Alpi Marittime, un evento dedicato all’80° anniversario della Liberazione e ai Principi Fondamentali della Costituzione. I gelsi, simbolicamente legati ai 12 principi costituzionali, sono dedicati ad altrettanti partigiani che, nel 1943, fondarono la “Banda Italia Libera”. Giordana ha precisato che, pur appoggiando l’iniziativa, ritiene che il riferimento ai partigiani sia inappropriato: «Non si deve confondere la Costituzione con la lotta partigiana, quest’ultima è un argomento», ha dichiarato il, aggiungendo che il progetto dovrebbe concentrarsi sui valori della Costituzione, piuttosto che sulle gesta dei partigiani.