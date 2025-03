Anteprima24.it - Il sindaco che sussurava ai clochard: il potere di Mastella sui meno abbienti

Tempo di lettura: < 1 minutoGià qualche settimana fa l’irruzione di undurante una conferenza stampa: “Un applauso a, il migliorche c’è”. (video) Segno che il primo cittadino di Benevento è dalla parte dei. Ma da solo può poco visto il dilagante problema deisenza fissa dimora che popolano strade e centro storico del capoluogo sannita. A loro viene offerta assistenza e riparo, ma la loro dignità li spinge a vivere per strada, sotto pioggia, vento, freddo o calura africana. Questa mattina un nuovo episodio in piazza Federico Torre, nel cuore della città sannita. Un, visibilmente alticcio, perde l’equilibrio e batte la testa a terra. Netto il rifiuto di essere trasportato in ospedale per accertamenti, nonostante il consiglio della Municipale oltre alla Polizia di Stato intervenuti sul posto.