Il Signor Orso arriva in biblioteca

Firenze, 29 marzo 2025- Lunedì 7 aprile alle 17,30 la Sala Ragazzi dellaErnesto Ragionieri di Sesto Fiorentino (Piazza della4) aprirà le sue porte a “ha fame”. Nel cdi questo appuntamento, dedicato in particolare ai bambini a partire dai 5 anni, l’autrice del libro, Alice Campanini, leggerà la storia del simpaticoe mostrerà come le vicende di un personaggio possano essere raccontate anche attraverso i simboli della CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa). L’incontro è pensato per chiunque desideri scoprire un nuovo modo di narrare, capace di catturare l’attenzione dei più piccoli e di andare oltre le parole scritte. A rendere ancora più significativa l’iniziativa sarà la presenza del comitato “Camilla per sempre”, nato per sostenere le bambine affette dalla sindrome di Rett e per mantenere vivo il ricordo della piccola Camilla attraverso progetti di solidarietà.