Il Ritorno di Sangiovanni | Reazione Epica Dei Colleghi!

torna dopo un periodo buio con un messaggio toccante e il sostegno dei. Ecco che cosa ha detto!Dopo un lungo periodo lontano dai riflettori,ha deciso di riaccendere la sua voce e il suo sorriso. Lontano dai social e dalla musica, aveva scelto di sparire per ritrovare se stesso. Dopo il trambusto seguito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo e la fine della relazione con Giulia Stabile, era scivolato in un momento buio.Per molti era l’artista solare e spensierato, ma dietro le quinte c’era un ragazzo che aveva bisogno di respirare. E così, dopo mesi di silenzio, è tornato con un video pieno di gratitudine, autenticità e voglia di rinascita. Si è mostrato sorridente, con il suo fedele cane accanto, annunciando di essere di nuovo in studio a creare musica.