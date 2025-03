Lanazione.it - Il ricordo di Marchi in Comune

Leggi su Lanazione.it

Vernio si appresta a dare l’ultimo saluto all’ex sindaco Roberto. La camera ardente è allestita nella sala consiliare del Palazzo comunale a San Quirico, aperta da ieri pomeriggio. Oggi l’orario è dalle 8,30 alle 23, domani sarà dalle 8,30 alle 14,30. La cerimonia funebre si svolgerà domani alle 15.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo alle 15,30. La famiglia chiede, invece di fiori, donazioni all’Associazione di volontariato Malattia di Alzheimer AIMA Prato (utilizzare l’IBAN per donazioni IT89N0344021502000000505700). L’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per domani, mentre il consiglio comunale, previsto per lunedì 31, d’accordo con tutti i capigruppo è rinviato in segno di lutto e vicinanza alla famiglia a lunedì 7 aprile ore 21. La seduta si aprirà con undell’ex sindaco Roberto