IL PROGRAMMA. Trasferta proibitiva per la Npsg contro Sassuolo

Il calendario della Serie B maschile proporrà alla 24ª giornata uno sproibitivo per laTrading Logistic che sarà ospite di un ambizioso Kerakoll, terza forza del girone. Al ’PalaPaganelli’ oggi alle 18.30 i biancazzurri proveranno a far dimenticare la netta sconfitta dell’andata. In Serie C maschile la Vdm Mulattieri affronterà al ’PalaConti’, oggi alle 17 la Grafiche Amadeo Sanremo, avversario ostico che al momento occupa la terza posizione in classifica. In Serie C femminile (20ª giornata) per il Futura ina Diano MarinaVilla Levi questa sera alle 21 al Palasport Canepa. Le bolanesi puntano all’ottava vittoria consecutiva. Intanto al palazzetto dei Prati di Vezzano le under 16 di coach Menconi giocheranno la finale territoriale di categoriala Pallavolo Spezia di coach Boschi.