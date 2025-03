Ilgiorno.it - Il progetto promosso dalla Regione “Attivati!”, l’alleanza si allarga

L’esperienza delGenerazione Senior e della Piattaforma Isidora, varatiCooperativa La Meridiana su Monza, piace aLombardia e viene esportata in tutta la Brianza. Il Pirellone ha approvato il Piano di azione territoriale “!” presentato da Ats Brianza, soggetto attuatore, in cui si inserisce ilterritoriale della Provincia di Monza Generazione Senior, presentato da Csv Monza Lecco Sondrio in partenariato con altri 8 enti del Terzo Settore (Sociosfera Onlus, Cooperativa Aeris, Cooperativa La Meridiana, Spazio Giovani Impresa Sociale, Azienda Speciale Consortile Codebri, reti provinciali Auser e Anteas, Le Comunità della Salute). Ilè sostenuto da una rete di 36 soggetti tra realtà di volontariato e istituzioni, compresi gli Uffici di Piano di Carate, Desio, Seregno, Offertasociale di Vimercate, Asst Brianza, Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, Fondazione Irccs San Gerardo.