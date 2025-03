Sport.quotidiano.net - Il primo trionfo da grande. Lorenzo Quartucci vince la corsa in Thailandia

SANSEPOLCRO Ha alzato le braccia al cielo dopo la rimonta e lo scatto finale che gli ha permesso di bruciare sul traguardo l’australiano Dylan Hopkins. Per, il ciclista di Sansepolcro attualmente residente nella vicina San Giustino Umbro, è arrivata giovedì 27 marzo la prima vittoria da professionista dall’altra parte del globo, nella quarta tappa del Giro di, da Wang Nam Yen a Pang Sida. Al terzo posto, staccato di 2“, l’uzbeko Nikita Tsvetkov; stesso ritardo anche per il leader della classifica generale a due frazioni dal termine, lo svizzero Simon Pellaud, che guida con 2“ di vantaggio sul danese Alexanders Salby e con 4“ proprio su. Un regalo di compleanno anticipato per il ciclista altotiberino, che sabato 5 aprile festeggerà 26 anni. Da tre stagioni con il team Solution Tech-Vini Fantini,aveva finora ottenuto solo otto piazzamenti fra i primi cinque nel corso di tappe in linea.