Il pontificato muto è ancora più mediatico

Ricevo continuamente messaggi di persone che dicono stiamo pregando per il Papa, stiamo pregando per la sua piena ripresa, per il suo pieno ristabilimento perché possa tornare a svolgere la sua attività, a governare la Chiesa. Forse non come prima, bisognerà trovare maniere diverse ma che comunque sia in grado di farlo». Sono le parole del cardinale Piero Parolin, segretario di Stato vaticano, che descrivono, in sintesi, la strada che Francesco probabilmente seguirà in questo tempo difficile, segnato profondamente dalla malattia e dalla fragilità. Un Papa che ha fatto del contatto, anche fisico, con la gente il punto di forza del suo, con le sue parole spesso spontanee e un alto tasso, ora deve fare i conti con una voce che è quasi scomparsa, con un corpo piegato dalle patologie e dunque costretto alla sedia a rotelle e ha una ridotta possibilità di incontro con altre persone, ha comunque già messo in atto il suo nuovo modo di essere presente, durante il suo ricovero al Gemelli, il “terzo Vaticano”: invia i suoi messaggi scritti, riceve le persone con cui deve conferire, prende decisioni importanti, insomma governa la Chiesa senza deroghe e senza tentennamenti.