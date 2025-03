Il piromane di Ostia | Ho un microchip nel cervello So che mi seguono

Leggi su Open.online

Alessandro Marchili, il 24enne fermato per gli incendi agli stabilimenti di, ha raccontato di essere controllato da un. E anche di sentirsi braccato in quello che è sembrato un delirio paranoide. I roghi all’indomani della sentenza del Consiglio di stato sui bandi per le concessioni non sarebbero quindi legati ai balneari. Ma alle manie di persecuzione di un giovane. «Ho unmilitare impiantato nella testa. So di essere seguito», ha detto Marchili al pm Stefano Opilio. La custodia cautelare avverrà in una Rems. Lui ha lasciato la casa dei genitori e non ha un posto in cui stare.Il Messaggero racconta che agli investigatori ha detto di aver dato fuoco agli stabilimenti perché si trovava in spiaggia. Ha usato un accendino e una bomboletta spray. Ha detto di aver agito da solo.