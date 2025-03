Ilrestodelcarlino.it - Il Pd si sfalda in consiglio. Si dimette anche Fabbri

"Un fatto inaspettato. Colto di sorpresa. Vivrò con dispiacere le tue dimissioni. Dissento dal fatto che tu non abbia nulla da dare. Apprezzo la tua schiena dritta. Condivido la tua amarezza". Sono questi alcuni dei tanti commenti di quanti ieri mattina, increduli, hanno letto delle dimissioni di Gabrieleda consigliere comunale del Pd a Casalecchio. Un fulmine a ciel sereno esploso sul suo profilo Facebook e arrivato all’indomani di uncomunale in cui lo stessoè stato uno dei protagonisti. "Sono strafelice di concludere il mio mandato – ha scritto– con l’approvazione unanime di un ordine del giorno per l’intitolazione a Tina Anselmi di un luogo pubblico". "Quando capisco che non posso più dare nulla – ha scritto poi amaro – preferisco farmi da parte. La mia avventura nelle Istituzioni termina dopo circa 9 mesi".