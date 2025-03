Iltempo.it - Il Pd contro Picierno perché incontra gli ebrei. Silenzio Schlein, ed è bufera

Leggi su Iltempo.it

Pinatutti. O più precisamente tuttiPina, la «nemica» pubblica per eccellenza. Il suo ultimo appuntamento «proibito» raduna un campo larghissimo di indignati: il Fatto Quotidiano, il M5S, ed una bella fetta del Pd, da Andrea Orlando, a Laura Boldrini, da Susanna Camusso a Nico Stumpo. Tutti insieme appassionatamente per mettere nell'angolo l'anti Elly, troppo pro Europa (è stata la capofila del voto favorevole a ReArm che ha spaccato i dem), e «peggio» ancora, amica di Israele. L'ordine di batteria è partito da un «riservista» di prim'ordine, Marco Travaglio, che le ha dedicato un editoriale dei suoi: «Le favole di Pinocchia». Con un capo di imputazione «pesantissimo»: averto al Parlamento Europeo una delegazione del think tank Israel Defense and Security Forum (Idsf).