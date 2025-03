Uominiedonnenews.it - Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni: Il Tradimento Di Rita!

Il9 si avvicina al finale con colpi di scena: Adelaide e Marcello si diranno addio? Scopri tutto su amori, ritorni e nuove coppie in arrivo.Colpo di scena a Il: chi è davveroMarengo?Una nuova figura femminile sta agitando le acque a Il, ed è molto più di quello che sembra.Marengo, entrata recentemente nella trama, si è presentata come una semplice candidata al ruolo di commessa, ma dietro il suo sorriso gentile si cela un intreccio ben più complesso e rischioso. Apparentemente notata da Irene per le sue capacità, in realtà la sua candidatura faceva parte di un piano già orchestrato da Tancredi Sant’Erasmo.E qui iniziano i guai seri. Perché, lungi dall’essere solo una giovane in cerca di lavoro, è stata ingaggiata come spia dal potente e manipolatore Tancredi, allo scopo di infiltrarsi tra le veneri dell’atelier e carpire i segreti più preziosi.