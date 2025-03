Il panico dei turisti nella piscina in cima al grattacielo la scena virale da Bangkok | il caos dopo la scossa e la fuga – Il video

Leggi su Open.online

Un uomo comodo sulla sua sdraio a bordo, nell’acqua un uomo e una donna si godono la vista da uno dei grattacieli di, in Thailandia. Poi improvvisamente l’acqua inizia a muoversi,si creano le onde con tanto di schiuma. Inizia a tremare tutto, è il sisma di magnitudo 7.7 che dal Myanmar è arrivato a colpire con violenza anche la capitale della Thailandia e che ha ucciso almeno mille persone. I tre se ne accorgono, iniziano a correre cercando di stare in equilibrio e resistere alle bordate che l’acqua tira alle loro gambe. E mettersi in salvo dal parapetto, che le onde sembrano essere in grado di scavalcare precipitando nel vuoto.L'articolo Ildeiinal, lada: illae la– Ilproviene da Open.