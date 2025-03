Il nuovo decreto Albania e il rischio di ricorsi e aumenti dei costi | È un altro pasticcio

Leggi su Open.online

La data da segnare sul calendario è quella di lunedì 31 marzo. Quel giorni il centro di Gjader intornerà ad “accogliere ospiti”. Ma non più le persone salvate in mare. Ma irregolari trasferiti direttamente dall’Italia. Ildi due soli articoli approvato ieri dal consiglio dei ministri rimette però al lavoro solo il Cpr che ha 48 posti. Quello di Shengjin da 880 invece resterà in stand by. E pazienza se attualmente i 10 cpr italiani non contengono che alcune centinaia di persone. Ma secondo gli esperti «un migrante che deve essere rimpatriato può essere trasferito in uno Stato terzo solo con il suo consenso, non da trattenuto». E questo potrebbe diventare unguaio per il governo.IlIldi ieri amplia la capacità di accoglienza del Centro di permanenza per i rimpatri.