Il monologo della speziale: tra emozioni e batticuore

Nell’ultimo episodio di The Apothecary Diaries, uscito ieri su Crunchyroll, i protagonisti Maomao e Jinshi ci hanno fatto sognare, anche più del solito.Affascinanti misteri, intrighi politici, amori proibiti e critica sociale: Ilè un anime che crea inevitabilmente un’atmosfera. Chi lo segue (o segue l’omonimo manga da cui è tratto) sa che la protagonista è un personaggio innovativo, una servitrice nella corte dell’imperatore, immagine peròdonna moderna, la donna intelligente e colta, che sa essere indipendente, ma sa anche farsi pedina utile, se necessario per sopravvivere. Quello rappresentato, seppur pieni di romance, colori e siparietti comici, è un mondo complesso, pericoloso, ricco di insidie e segreti. Mentre seguono le intriganti vicende di Maomao e dei tentativi di avvelenamento nella corte interna, gli spettatori sono deliziati dalla cotta che Jinshi, lo splendido eunuco e alto funzionario responsabile, ha per la ragazza.