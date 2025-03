Tarantinitime.it - Il MArTA ospite d’onore del BOAO Forum Annual Conference 2025

Tarantini Time QuotidianoIl 28 marzo ilcon la direttrice Stella Falzone ha partecipato al, la piattaforma di dialogo che dal 2001 in Cina orienta i grandi della terra verso le sfide globali.“Nell’, che si è svolta dal 25 al 28 marzo ad Hainan (Cina), i temi delle connessioni culturali affrontati nella mostra “Between the two seas. Archeology tells of Apulia”, che vede iltra i protagonisti dell’iniziativa promossa dalla Regione Puglia, in collaborazione con l’Art Exhibition Center di Pechino e il Museum of the South China Sea (Hainan) con il supporto della Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura hanno assunto una dimensione globale, sottolineando la centralità del ruolo della cooperazione internazionale per la promozione delle risorse culturali delle diverse Regioni e dei diversi Paesi, e per favorire il dialogo tra i popoli della terra” – spiega la direttrice del, Stella Falzone.