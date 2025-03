Ilnapolista.it - Il Marsiglia di De Zerbi alla terza sconfitta consecutiva: ora rischia la Champions (l’Equipe)

Ilha perso ancora e orail secondo posto in Ligue1. Laarriva contro il Reims che certo non è una corazzata visto che non vinceva dal 10 novembre. Il 3-1 subito dalha provocato anche un certo nervosismo in De. Delle ultime cinque partite ilne ha perse quattro.Nemmeno il ritorno di Greenwood tra i titolari è servito a molto. L’inglese ha sprecato diverse ottime occasioni. Deha provato a mischiare le carte, ad aggiustare la squadra mettendo in campo la formazione più offensiva possibile. Il risultato a fine partita è stato comunque 3-1 per il Reims.scrive che “ilsi è ritrovato in campo con molti attaccanti, due centrocampisti (Valentin Rongier e Geoffrey Kondogbia) a comporre la difesa a tre, e ha pagato lo svantaggio esponendosi troppo ai contropiedi”.