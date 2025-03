Sport.quotidiano.net - Il Mantova batte 2-0 il Sudtirol e si rilancia nella volata-salvezza

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ilc’è e crede. È soprattutto questo il significato del 2-0 inflitto nello scontro diretto al, una sfida delicatissima, che in un sol colpo consente ai virgiliani di tornare a quella vittoria che mancava ormai da troppo tempo e ribadire di avere le carte in regola per rimanere in serie B. Al di là dei tre preziosi punti colti davanti al sempre caloroso pubblico del “Martelli”, la squadra di Possanzini dal duello-verità con gli altoatesini ha ricevuto una preziosa “iniezione” di fiducia da una prova convincente e sempre molto attenta. La partita più importante della stagione che l’allenatore virgiliano ha deciso di impostare tornando a basarsi sul 4-2-3-1 che ha riservato le migliori soddisfazioni alla compagine biancorossa. Un “ritorno al passato” che ha dato i suoi frutti, grazie ad un atteggiamento nuovamente propositivo e, finalmente, alla necessaria concretezza nel momento di concludere.