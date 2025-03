Dilei.it - Il magnifico Parco Reale della Reggia di Caserta con 6 fontane monumentali e 60 statue

A pochi chilometri da Napoli si trova uno dei luoghi più conosciuti e visitati al mondo: stiamo parlandodi, una perla del barocco italiano. Ma oggi non ci concentreremo sulla costruzione di questo imponente palazzo, bensì del: impossibile resistere al suo fascino, alla possibilità di passeggiare in un luogo storico e dalla bellezza immensa, che dimostra tutto l’ingegno umano. Un luogo opulento, un vero e proprio museo a cielo aperto, a dir poco sontuoso e lussunte, con ben 6e 60.IldiFonte: iStockIl suggestivodiSe ladiè oggi conosciuta come uno dei palazzi più importanti al mondo, anche i suoi giardini, ovvero il, non sono di certo da meno.