Il Liceo del Made in Italy attivato da settembre. Manca solo il decreto

Ildelin, all’istituto omnicomprensivo "A. Gentili – V. Tortoreto", si farà. Non è ancora ufficiale, bisogna aspettare ildi fine aprile. Ma comunque è intenzione dell’Usr Ufficio scolastico regionale autorizzarlo in modo che sia attivo da, per il prossimo anno scolastico. L’Usr quindi, considerati i numeri, ha intenzione di attivare questa scuola a. "Ildelinmira a promuovere la cultura italiana, a favorire l’internazionalizzazione e a sviluppare competenze pratiche; attraverso laboratori e stage in aziende locali, gli studenti avranno l’opportunità di mettere in pratica le conoscenze acquisite – era stato spiegato prima delle iscrizioni dall’omnicomprensivo -. Il programma prevede: corsi di studio incentrati su discipline come storia dell’arte e del design, scienze giuridiche ed economiche per ilin; collaborazioni con esperti del settore e aziende locali per stage e progetti pratici; eventi e manifestazioni per promuovere le eccellenze del territorio.