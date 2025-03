It.insideover.com - Il libro bianco UE per la Difesa: sei direzioni e cinque pilastri per un continente sicuro

Leggi su It.insideover.com

L’Unione Europea ha pubblicato ilper la prontezza della2030. Il documento, unico nel suo genere per l’UE, definisce le minacce per il Vecchio, i deficit capacitivi/strutturali da colmare nel settore dellae le linee guida per farlo, insieme alla strategia per sostenere militarmente ed economicamente l’Ucraina nel suo conflitto con la Russia.Le minacceIl punto di partenza scaturisce dall’analisi dell’attuale contesto internazionale, e ci si chiede se si vuole cavarsela negli anni a venire, tentando di adattarsi alle nuove sfide in modo graduale e cauto, oppure decidere per il proprio futuro, libero da coercizione e aggressione, assicurando che i popoli d’Europa siano in grado di vivere in sicurezza, pace, democrazia e prosperità. Si afferma che se si risponde a questo momento con determinazione, azione collettiva e una strategia chiara, si rafforzerà “il nostro posto nel mondo” e si rinnoveranno le alleanze internazionali su una base più sostenibile, rinnovando il progetto europeo e migliorando la sicurezza, la prosperità e il benessere dei cittadini europei.