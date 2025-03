Ilfattoquotidiano.it - Il “liberale” Calenda: “L’unica cosa da fare col M5s è cancellarlo. Noi mai nel campo largo se c’è Conte”

“Chiunque sostenga che esiste la pace senza la forza o è un ignorante che non conosce la storia o è un pusillanime che vuole lucrare sul voto delle persone. Perché non stiamo nel? Perché l’unico modo per avere a cheche con il M5s è. Amici del Pd ponetevi quindi voi il problema perché siete nel”. Lo ha detto Carlodal palco del congresso di Azione, in corso a Roma, al termine del suo intervento introduttivo, poco prima di quello di Giorgia Meloni.L'articolo Il “: “dacol M5s è. Noi mai nelse c’è” proviene da Il Fatto Quotidiano.