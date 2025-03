Ilnapolista.it - Il gol di Kvaratskhelia al Saint-Etienne potrebbe essere il gol scudetto del Psg – VIDEO

Il Psgaver vinto la Ligue1 grazie a un gol di. Dopo la sconfitta con il Marsiglia, alla squadra di Luis Enrique servivano i tre punti in casa delper avere la (quasi) matematica certezza del titolo. Tutto dipende dalla partita di stasera tra Nizza e Monaco.A dire le vero le cose per il Psg si sono messe subito in salita. Ilha infatti segnato il gol del vantaggio al 9 minuto di gioco. Davitashvili, il miglior amico di, crossa in area dove Stassin si alza più alto di tutti e batte Safonov con un colpo di testa.Leggi anche:sfida il suo migliore amico Davitashvili che disse: «Avrei potuto superare Khvicha a occhi chiusi»Il gol dialIl primo tempo scivola via. Il Psg attacca, ildifende e riparte.