Il futuro è dei robot? L’industria americana chiede un piano strategico

Con la Cina che punta in maniera decisa all’integrazione deiintelligenti nelle proprie politiche nazionali, alcune aziende leader nel settore dellaica statunitense stanno insistendo sul bisogno di una strategia nazionale. L’idea è quella di istituire un ufficio federale specifico per promuovere e coordinare lo sviluppo della tecnologiaica, mettendo a punto misure che rafforzino le imprese americane in una corsa globale per la prossima generazione di.Durante un incontro a porte chiuse tenutosi a Capitol Hill, rappresentanti di realtà come Tesla, Boston Dynamics e Agilityics hanno illustrato i loro prodotti innovativi ai legislatori, evidenziando come politiche mirate possano aiutare gli Stati Uniti a mantenere il vantaggio nella competizione internazionale. Lo riporta l’Associated Press.