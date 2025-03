Ilnapolista.it - Il futuro di Conte dipende da lui e dalle offerte che gli arriveranno: la Juventus è casa sua (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

Ildida lui eche gli: lasua ()Lascrive della rivincita di Antonio. Che lo scorso anno venne snobbato dae Milan che oggi invece lo vorrebbero sulle loro panchine. Da quanto lo vorrannorà ildi. Da quanto saranno disposte a mettere in gioco pur di avere Antonio.Ladello Sport scrive:Un anno fa Antonioera candidato alle panchine die Milan, che risposero “no, grazie” e scelsero altre strade. Giuntoli puntò su Thiago Motta per un progetto triennale, Furlani e Ibrahimovic invece chiamarono Paulo Fonseca.Si sono pentiti tutti, tranne De Laurentiis, che un mercoledì di giugno ha annunciato: «, per tre anni, sta con noi».De Laurentiis proseguirebbe con tutto questo fino al 2026 e magari oltre, idealmente con uno scudetto sulle maglie.