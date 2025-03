Oasport.it - Il folle balzo di Jakub Mensik nel ranking ATP. E ora può scavalcare anche Berrettini

La corsa del ceconel torneo di singolare maschile dei Miami Open 2025 di tennis è giunta fino alla finale: nell’ultimo atto sarà opposto al serbo Novak Djokovic. In palio ci sarà il titolo, oltre ad altri 350 punti per ilATP oltre ai 650 che i due finalisti hanno già incamerato.Nell’ultimo aggiornamento delATP, datato lunedì 17 marzo, il tennista ceco si trovava al numero 54 del mondo, ma grazie all’ottimo cammino negli Stati Uniti ritoccherà il proprio bestlunedì prossimo, con il rilascio della classifica del 31 marzo.A Miami il ceco lo scorso anno era uscito nel secondo turno delle qualificazioni, guadagnando 10 punti, che scarterà lunedì 31: con l’approdo in finale, invece,ne ha conquistati, come detto 650, incassandone 640 netti, salendo da quota 1042 a quota 1682.