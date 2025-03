Ilrestodelcarlino.it - Il film per ragazzi ’Il diritto di contare’

Iniziate le proiezioni dinella sala Tamerice, in via Vittorio Veneto 21, a Castiglione di ravenna, rivolte ai bambini e aie alle loro famiglie. Oggi alle ore 16 verrà proiettato ’Ildi, undrammatico del 2017 rivolto aidagli 11 anni in su. La pellicola narra la storia di tre donne afroamericane che negli anni Sessanta lavorano alla Nasa e contribuiscono in modo determinante al successo delle missioni spaziali. Unche celebra il coraggio, la determinazione e l’importanza di lottare per i propri diritti. La rassegna è organizzata dall’assessorato al Decentramento in collaborazione col consiglio territoriale, l’Istituto comprensivo ’Andrea Canevaro ’e in compartecipazione con l’associazione culturale Solaris, che gestisce d’estate l’Arena del Sole a Lido di Classe.