Panorama.it - Il fenomeno dei giustizieri anti maranza

Leggi su Panorama.it

Milano osserva inquieta ildelle ronde «» di Articolo 52. Il nome è una dedica alla Carta costituzionale, ma dietro il richiamo al dovere di difendere la patria si cela un gruppo che ha scelto di affrontare senza intermediari il tema della sicurezza urbana, in particolare contro giovani violenti o che commettono reati. Gli attivisti si muovono tra social e strade periferiche, diffondendo proclami, indirizzati per esempio. L’ultimo video, 51 secondi di brutalità, ha acceso i riflettori su di loro: un giovane nordafricano, sospettato di uno scippo, fermato in Darsena da quattro, forse cinque individui, viene pestato. Le immagini rimbalzano sui social. E la Procura ha aperto un fascicolo, affidato al pm Alessandro Gobbis, per associazione a delinquere e istigazione a delinquere per motivi razziali.