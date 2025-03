Bergamonews.it - Il fattore Lookman per fare il colpo al Franchi: la Fiorentina è la sua vittima preferita

Ademolaè come un toro, ma con il colore viola al posto del tradizionale rosso. Lo dicono i numeri: quando il nigeriano vede la, fa (quasi) sempre gol. Sei partite, cinque delle quali timbrando il cartellino, in tre casi con gol decisivi. Una costanza impressionante che, va da sé, rende laladel numero 11 nerazzurro.Gol: cinque. Assist: tre. Totale di otto contribuzioni in sei partite, record personale in carriera. Cinque centri in realtà li ha realizzati anche all’Empoli e al Napoli, ma senza la stessa efficienza in termini di passaggi decisivi. Ma soprattutto, con un’incisività devastante quando si è trattato di segnare le reti pesanti.Basterebbe ricordare le ultime due: il 15 settembre per decretare il 3-2 finale nella prima partita all’interno del Gewiss Stadium al completo, ma anche quella del 24 aprile, semifinale di ritorno di Coppa Italia, quando da subentrato in ripartenza nel recupero ha incrociato col sinistro il gol del 3-1 che a pochi attimi dal fischio finale ha ribaltato definitivamente l’1-0 subito all’andata al(unica gara in cui Mola non ha messo a referto ‘punti’) portando la Dea in finale a Roma.