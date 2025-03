Ilnapolista.it - Il falconiere della Lazio non è più falconiere ma vive ancora barricato a Formello

Juan Barnabé, il miticofascista– quello licenziato con sdegno da Lotito per essersi fatto bello sui socialsua nuova protesi al pene, non fa più ilma èincredibilmentenella sua stanza a. Una storia troppo bella per essere finita.“Non voglio andarmene – ha detto ai microfoni di Mediaset raggiunto dalla trasmissione Fuori dal Coro – Sto molto bene nel centro sportivo. La legge italiana è per tutti, Lotito dovrà trovare un meccanismo legale per cacciarmi via, perché io volontariamente non me ne vado”.Siamo dalle parti di Fantozzi contro Ivan il Terribile. In attesa dello sfratto, resta il dubbio di come faccia a nutrirsi Barnabé: forse l’aquila Olympia ridotta a rider gli procaccia il cibo e glielo consegna alla finestra.