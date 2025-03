Ilrestodelcarlino.it - Il drammaturgo Sideri con il suo libro ’Kraugè’

Prosegue alla Biblioteca di storia contemporanea ’Oriani’ la rassegna ’Storie nella Storia, quattro incontri tra memorie, letteratura e teatro per raccontare vicende e snodi della storia d’Italia da angolazioni diverse. Alle 17.30 di oggi pomeriggio ilravennate Eugenioillustrerà la sua opera ’Kraugè. Tre tragedie moderne’ (Pendragon 2025). Ilraccoglie tre testi teatrali, ispirati a vicende drammatiche della nostra contemporaneità. In Tantum ergo tre personaggi, due vittime della strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e un narratore, si ritrovano a confrontarsi in una perpetua sala d’aspetto interrogando lo spettatore e mettendo alla prova le sue convinzioni.