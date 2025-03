Ilrestodelcarlino.it - Il dottore del Pronto Soccorso. S’è fermato il cuore di Franco Grilli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella notte fra giovedì e venerdì ildel dottorha smesso di battere definitivamente. Una tremenda ed implacabile malattia, manifestatasi per la prima volta il 25 ottobre del 2023, con i medici che gli avevano pronosticato 15 mesi di vita, se l’è portato via nel suo appartamento di piazzale della Vittoria, curato e seguito con amore, professionalità e costanza dalla moglie Elisabetta Guidi, caposala e coordinatrice infermieristica deldell’ospedale Morgagni Pierantoni. Nato il 21 settembre del 1959, figlio unico del dottor Romolo, dagli anni ‘60 agli anni ‘80 il più noto e conosciuto pediatra della città,, orfano di madre dall’età di 6 anni, scelse di seguire le orme paterne e divenne anche lui medico dopo aver ottenuto la maturità classica ed essersi laureato in medicina all’Università di Bologna nel 1986.