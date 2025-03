Linkiesta.it - Il dolce si mette in discussione, esplorando nuove frontiere

Il cambiamento, nel mondo dell’enogastronomia, è stato repentino e immediato. Negli ultimi anni, quelli post pandemia, i ristoranti hanno subito un mutamento radicale, e hanno visto una crisi di vocazioni, una messa in dubbio della cucina creativa, un rinnovato interesse verso le tradizioni, qualsiasi cosa questa parola significhi. Stanno cambiando orari, approccio, necessità, proposta. I menu si sono accorciati, le contaminazioni sono sempre più frequenti e le attività in sinergia con altre realtà sono ormai consuete.È mutato il settore della mixology, sempre più presente nelle abitudini dei clienti e sempre più contaminato verso l’esterno, con tante collaborazioni con realtà che fino a un paio d’anni fa non si sarebbero mai avvicinate al cocktail e che invece oggi lo usano come nuovo touch point verso l’esterno.