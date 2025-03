Il disturbo bipolare colpisce soprattutto le donne In Italia ne soffrono 12 milioni di pazienti

Agi.it - Il disturbo bipolare colpisce soprattutto le donne. In Italia ne soffrono 1,2 milioni di pazienti

AGI - Domenica 30 marzo sarà la Giornata Mondiale sul, nel giorno della nascita di Vincent van Gogh che si ritiene ne fosse affetto sia pure in comorbidità con altri disturbi mentali. Ma oggi il problema è migliorare la capacità di individuare precocemente la patologia: circa il 70% delle persone affette ha ricevuto una diagnosi sbagliata e il 30% di queste anche per più volte. Spesso considerato 'glamour', associato a creatività, fantasia ed estro, da cui il fenomeno 'I want to be bipolar', praticamente uno 'stigma al contrariò, ilè in realtà una patologia severa e ricorrente, capace di compromettere la qualità della vita e la sfera psicosociale di chi ne soffre.oggi ben oltre un milione e 200milani, tra l'1 e il 2% della popolazione generale, con una prevalenza leggermente maggiore nellee un esordio più frequente tra i 15 e i 30 anni.