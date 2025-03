Ilgiorno.it - Il discount della droga lungo la Ss 36, business da 5mila euro al giorno

Pronti a tutto per una dose. Anche a morire. Come l’eroinomane di 35 anni sfregiata irrimediabilmente al volto con cocci di una bottiglia di birra da uno spacciatore perché gli ha rubato qualche grammo di "nera". O il suo amico di 40 anni, anche lui tossico, steso con un pugno in faccia e rimasto in coma per un mese e mezzo dopo aver picchiato la testa sull’asfalto. Poi c’è chi si prostituisce, anche senza protezione, pur di racimolare i soldi per la; chi si riduce sul lastrico; chi picchia i genitori; chi ruba; chi va dagli spacciatori con i figli piccoli al seguito. Uomini, donne, italiani, stranieri, giovani e giovanissimi, anziani, manovali, imprenditori. È uno spaccato di disperazione quello che emerge dagli atti d’inchiesta sui sei spacciatori individuati dai carabinieri del Nucleo operativocompagnia di Merate, che avevano trasformato la zona a ridossoSs 36 tra Nibionno, Costa, Garbagnate e Rogeno in unaperto 24 ore su 24.