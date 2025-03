Ilgiorno.it - Il dirigente scrive alle famiglie. Denunciato il collettivo di studenti

Acque ancora agitate al liceo Leonardo di Brescia per le presunte molestie di un docente ai danni di una studentessa. Dopo che la ragazza ha reso pubblica la vicenda, facendo nome e cognome del professore, ilOnda Studentesca ha pubblicato un comunicato a suo sostegno, chiamando in causa ilMassimo Cosentino (a cui si era rivolto la famiglia) per non aver fatto nulla. Ilha deciso di agire per le vie legali contro una ricostruzione che sarebbe priva di fondamento. "La Scuola è un’istituzione educativa – ha scritto– insegna che ogni azione comporta conseguenze e l’assunzione di responsabilità". In riferimento al comunicato del"insinuazioni circa “silenzi complici“, insabbiamenti della verità o altre affermazioni palesemente false", "anche in questa occasione ci atterremo alla nostra missione educativa: chiedere che ognuno risponda delle proprie azioni".