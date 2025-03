Lanazione.it - Il Consorzio Orange va: "Il momento è propizio. L’obiettivo? 50 aziende"

Se son rose, fioriranno. E in questo caso, saranno rose arancioni. Cresce bene, con grande entusiamo, il, neonata realtà che si prefiggedi mettere insieme gli imprenditori locali (e non) appassionati di Pistoiese, sostenendo il club e creando nuove opportunità di business per le. Ne abbiamo parlato con il presidente Stefano Campanella, chiamato a guidare questa ’fase di lancio’ (almeno fino alla prima assemblea) insieme al vice Fabio Dani e ai consiglieri Leonardo Poli e Sandro Barontini. Campanella, come procede l’avventura? "Molto bene, l’atmosfera è positiva e c’è gran voglia di fare, chiaramente con più di uno sguardo già alla prossima stagione. Siamo partiti velocemente per questioni burocratiche, poi il primo meeting con gli imprenditori che sapevamo già essere interessati al progetto e adesso, il 10 aprile alle 18 all’auditorium di Banca Alta Toscana a Vignole, abbiamo organizzato il primo incontro di presentazione aperto a tutti.