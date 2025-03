Linkiesta.it - Il congedo di paternità lo prendono soprattutto i papà che abitano nel Nord Italia

Sembrano passati dei decenni, in realtà i dipendentini possono godere delobbligatorio disoltanto a partire dal 2012. La Riforma Fornero, infatti, ha previsto per la prima volta che il padre lavoratore fosse tenuto ad astenersi dal lavoro per un giorno entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Per utilizzare il, il dipendente era tenuto a informare l’azienda con quindici giorni di preavviso. Non proprio un inno alla genitorialità condivisa, diciamo.Nel 2022 ilobbligatorio diè stato esteso a dieci giorni da utilizzare negli ultimi mesi della gravidanza o dopo la nascita del figlio per prendersi cura rispettivamente della madre e del figlio. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Inps, nel 2013 il 19,2 per cento dei padri usufruiva deldi, mentre dopo dieci anni la percentuale è salita al 64,5 per cento.