Il Club Scherma Salerno conquista un doppio titolo italiano avPiacenza 

Ilundi serie B2 nel fioretto ai Tricolori a Squadre di PiacenzaPIACENZA –a squadre di serie B2 per il. Nel solco di una grande tradizione, il fioretto salernitano si riprende la sua storia: due scudetti di categoria e ovviamente altrettante promozioni nella categoria superiore, la B1.È accaduto ai Campionati Italiani per società in corso a Piacenza, dove le formazioni schierate dal maestro Marco Autuori hanno offerto delle autentiche prove di forza.In serie B2 maschile ha trionfato la squadra composta da Simone Citarella, Giuseppe Di Martino e Jean-Charles Besnault. Percorso netto per i fiorettisti: due vittorie in altrettanti assalti nella fase a gironi, un secco 45-13 contro Colle Val d’Elsa negli ottavi, poi nei quarti il successo per 45-33 contro l’Accademia Fermo e in semifinale una battaglia contro il Cus Cagliari, che ha visto i salernitani imporsi con il risultato di 45-43.