Milanotoday.it - Il centro sociale Lambretta apre la sua nuova sede (e non è occupata)

Leggi su Milanotoday.it

Il 29 marzo riil, e lo fa in uno spazio che gli è stato regolarmente assegnato in via Rizzoli 13. Uno spazio che, in precedenza, era stato utilizzato in vario modo. Ilaveva dovuto lasciare ladi via Edolo,, a fine 2023, ma intanto era già.