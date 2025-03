Formiche.net - Il centro di Calenda è un’operazione coerente e coraggiosa. L’opinione di Merlo

Nel panorama politico italiano ci sono, attualmente, due partiti dichiaratamente centristi. Nel campo della maggioranza di governo c’è Forza Italia, un partito autenticamente emente centrista, riformista, moderato e con una spiccata cultura di governo. Perché quando si parla dipenso, prevalentemente, anche a chi declina una vera e credibile “politica di”. Mentre nel campo dell’opposizione non si può non citare il partito di Azione che ha come leader Carlo. Queste sono, oggi, le due forze politiche politicamente centriste.Anche perché nel cosiddetto “campo largo” la scena è dominata dalle 3 sinistre: quella radical/massimalista della Schlein, quella populista dei 5 stelle e quella estremista del trio Fratoianni/Bonelli/Salis. Il resto è un pullulare di partiti personali e di movimenti che, com’è ovvio a tutti, non sono affatto destinati ad incidere sul progetto complessivo di una coalizione caratterizzata dall’unità delle sinistre.