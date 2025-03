Ilgiorno.it - Il caso Farfalle e quelle frasi sessiste su un’atleta. La Procura generale dello sport apre un’inchiesta

Monza, 29 marzo 2025 – Non c’è pace nel mondo della ginnastica italiano. IlMaccarani, terminato col il suo licenziamento da parte della Federazione, ha portato con sé strascichi di cui non si vede ancora la fine. L’ultima notizia è che lapresso il Coni, guidata dal prefetto Ugo Taucer, aprirà un'inchiesta sui contenuti delle intercettazioni telefoniche che vedono coinvolti l'attuale presidente della Federginnastica, Andrea Facci, e l'ex numero uno federale, Gherardo Tecchi. Il fascicolo sarà aperto lunedì prossimo. Non a, il presidente del Comitato olimpico italiano, Giovanni Malagò, aveva parlato in giornata di una "dinamica avviata daltore Taucer". LeIl presidente del Coni Giovanni Malagò LeLesu cui adesso lavuole fare chiarezza erano emerse già a dicembre, dalle intercettazioni contenute negli atti di indagine delladi Monza sui presunti abusi psicologici subiti dalle atlete Anna Basta e Nina Corradini da parte della ormai ex direttrice tecnica dell’Accademia internazionale di Desio delle, Emanuela Maccarani, e della sua assistente, Olga Tischina.