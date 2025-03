Ilgiorno.it - Il cartellone della Scala: prima con Šostakovi?, Turandot con Alagna e Nabucco grandi firme

Milano – La stagione porta, per gran parte, la firma dell’ormai ex sovrintendente Dominique Meyer. E non poteva essere altrimenti, visto che allai cartelloni d’opera si studiano e compongono con ampio anticipo. A presentarla, però, ai delegati sindacali è stato ieri pomeriggio il successore del manager alsaziano, Fortunato Ortombina, che lo scorso 18 febbraio ha iniziato il mandato quinquennale nella stanza dei bottoni del Piermarini (con lo stesso stipendio da 240mila euro annui percepito da chi l’ha preceduto). Nonostante i dubbi delle scorse settimane e a dispetto di chi da anni pretende a gran voce che l’invasione putiniana dell’Ucraina si traduca (anche) nell’estromissionecultura russa dai luoghi di spettacolo, sarà Lady Macbeth del Distretto di Mcensk del compositore sovietico Dmítrij Dmítrievi? Šostakóvi? ad animare il red carpet del 7 dicembre 2025: l’allestimento è stato affidato al regista Vasily Barkhatov, con il soprano Sara Jakubiak nel ruoloprotagonista; sul podio ci sarà, come sempre, il direttore musicale del teatro Riccardo Chailly.