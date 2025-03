Ilgiorno.it - Il caro-casa oltre i confini. Vivere fuori città da pendolare?: "Una scelta poco abbordabile"

Leggi su Ilgiorno.it

"Con un salario di 1.500 euro lordi, i comuni abbordabili sono quelli meno serviti dal trasporto pubblico e con tempi di pendolarismo molto elevati". Non solo. "Comprarepuò essere difficile anche per chi guadagna 2.800 euro lordi al mese". Riparte da qui, e da un’ottica metropolitana, l’analisi di “Oca“, l’Osservatorio(nato in collaborazione con il Consorzio Cooperative Lavoratori Ccl, Lum – Libera unione mutualistica e Politecnico). Ieri l’ultimo rapporto sull“AbitareMilano“ è stato presentato pubblicamente anche ai rappresentanti degli enti locali. Sotto la lente il concetto stesso di ““: un alloggio è"quando i costi abitativi non superano il 30% del reddito netto". I ricercatori del Dipartimento di Architettura e Studi urbani hanno scandagliato con questo “metro“300 comuni, scavalcando il perimetro dellaMetropolitana e incrociando redditi, spese e mezzi di trasporto.